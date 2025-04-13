Kavşakta meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde panelvan araçla çarpışan hafif ticari araç kavşakta bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde Erbaa ilçesi Karayaka Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, Karayaka istikametinden Erbaa yönüne seyir halinde olan N.B. idaresindeki 34 KJS 673 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, kavşakta M.Y. yönetimindeki 60 KG 146 plakalı Mercedes marka panelvan ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan hafif ticari araç, kavşakta bulunan sinyalizasyon direğine çarparak durabildi. Kazada, N.B., İ.B. ve E.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Erbaa Belediyesi kurtarma ekipleri, araçta sıkışan yaralıları çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.