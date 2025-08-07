Kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde, kavşakta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Cemal İşitmez (57) hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Salihli ilçesi Caferbey Mahallesi Barış Sokak’taki Bahçeşehir Koleji Kampüsü kavşağında meydana geldi. Cemal İşitmez'in kullandığı 45 SA 9903 plakalı motosiklet ile İ.Ö. (19) idaresindeki 03 VU 423 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü İşitmez ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşitmez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Cemal işitmez, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)

