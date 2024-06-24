Kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Konya’nın Derebucak ilçesinde kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Derebucak-Antalya kara yolu Gencek Mahallesi Kavşağı’nda meydana geldi. Mehmet Kökcü’nün kullandığı 42 H 3845 plakalı otomobile, Mahmut Çelik yönetimindeki 34 KHK 093 plakalı otomobil çarptı.

Kazada Mehmet Kökcü ve Emine Kökcü hayatını kaybetti, diğer otomobil sürücüsü Mahmut Çelik ile Erhan Şahiner yaralandı.

Yaralılar ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, hayatını kaybeden Mehmet ve Emine Kökcü’nün cenazeleri aynı hastanenin morguna götürüldü.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.