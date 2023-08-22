Kavşakta otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA
Konya’nın Kulu ilçesinde 2 otomobilin kavşakta çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Kulu ilçe merkezi Atatürk Anıtı önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki otomobil ile M.D. idaresindeki otomobil kavşakta çarpıştı.
Kazada otomobil sürücülerinden M.D. ve aracında bulunan F.A. (19) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza sonrası büyük çapta hasar meydana gelen araçlar, çekicilerle bulundukları yerden kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.