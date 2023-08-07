Kavurucu sıcak Şanlıurfa’yı etkisi altına aldı

Yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini ifade eden ’eyyam-ı bahur’ sıcakları, tüm yurtta olduğu gibi Şanlıurfa’da da hissediliyor. Kentte vatandaşlar çeşme başlarında, çocuklar ise süs havuzlarında serinledi.

Türkiye’nin en sıcak kentlerinin başında gelen Şanlıurfa’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor.

Kentte vatandaşlar, tarihi Balıklıgöl yerleşkesi ile parklarda ve yeşil alanlarda sıcaktan korunmaya çalışıyor.

Sokaklarda insan ve araç hareketliliğinin az olduğu şehirde, insanlar zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayı tercih etmiyor.

En çok yaşlıları ve çocukları etkileyen sıcak havada, çocuklar süs havuzları ve çeşme başlarında serinlerken, yaşlılar ise daha çok ağaç gölgelerinde ve cami bahçelerinde güneş ışınlarından korunmaya çalıştı.