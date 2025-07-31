Kavurucu sıcaklar yerini sağanak ve taşkınlara bıraktı

Sivas’ta etkili olan kavurucu sıcaklar yerini sağanak yağmur ve taşkınlara bıraktı.

Sivas’ta son günlerde 40 derecenin üzerine çıkar hava ısısıyla adeta çöl sıcakları yaşandı. Kavuran sıcaklar akşam saatlerinde yerini fırtına ve sağanak yağmura bıraktı. Merkez ilçeye bağlı Uzuntepe köyünde etkili olan fırtına ve sağanak yağış çiftçilere zor anlar yaşattı. Bazı çiftçilerin satmak için beklettikleri hasar edilmiş buğday yığınları ıslanarak zarar gördü. Huzur Mahallesi’nde ise fırtınanın etkisiyle bir binanın çatısı uçtu. Cumhuriyet Üniversite kampüsü içerisinde bulunan yurtlar bölgesinde göle döndü.