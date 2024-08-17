Kavurucu sıcakta Gaziantep yağmur ile serinledi

Kavurucu sıcakların etkili olduğu Gaziantep’te aniden bastıran yağmur, vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi.

Gaziantep’te, kavurucu sıcaklar etkisini sürdürürken, beklenmedik bir şekilde yağan yağmur kenti serinletti. Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerinde seyrettiği şehirde, aniden bastıran yağmur, vatandaşları hem şaşırttı hem de sevindirdi. Aniden bastıran yağmur sokaklarda kısa süreliğine su birikintilerine neden olurken trafikte aksamalar meydana geldi. Birçok kişi yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığınırken, bazıları da bu beklenmedik yağışın keyfini çıkardı. Yağmur, kavurucu sıcaklardan bunalan Gazianteplileri serinletti.