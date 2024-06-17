Kay Süt konkordato talep etti: Balıkesir'deki fabrika satışa çıkarıldı

Türkiye’nin dev süt markalarından biri olan Kay süt iflas etti. Şirketin Balıkesir’deki fabrikası 668 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Satışa çıkarılan fabrika, hükümete yakınlığı ile bilinen Yıldızlar SSS Holding’e ait.

Türkiye’nin önde gelen süt markalarından Kay Süt'ün Balıkesir’deki fabrikası satışa çıkarıldı.

Halktv.com'da yer alan habere göre, temeli 1970’lerde atılan Kay Süt, kurucusu Kemal Ayhan’ın hayatını kaybetmesinin ardından el değiştirdi. Tesisin yeni sahibi Ankara merkezli Yıldızlar SSS Holding oldu.

Ancak, devr işlemleri sonrası ekonomik sorunlar yaşamaya başlayan şirket, bir fabrikası için konkordato talep etti. Şirketin Balıkesir'in Altıeylül İlçesinde bulunan fabrikasının icradan satışa çıkarıldığı belirtildi.

668 MİLYON LİRALIK BEDEL

Alacaklı konumdaki Garanti Bankası, Mar Tüketim Maddeleri AŞ’ye ait görünen Kay Süt fabrikasını icradan satışını istedi. Balıkesir 4. İcra Müdürlüğü’nün satış dosyasına göre, 34 bin 432 metrekare alan üzerine kurulu tesis için 668 milyon TL bedel belirlendi. Tesisin icradan satış ihalesi 16 Temmuz günü yapılacak.

OTEL ARAZİSİ DE İCRADAN SATILACAK

Öte yandan, son yıllarda özelleştirme ihalelerinde aldığı tesislerle adında söz ettiren Yıldızlar SSS Holding’e ait İzmir Çeşme’deki değerli bir arazinin de icradan satışı talep edildi. Halk Bankası’nın satışını istediği otel arazisi için belirlenen bedel ise 417 milyon TL. Anılan arazinin satış ihalesi ise 8 Temmuz’da yapılacak.