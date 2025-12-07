Kaya Çilingiroğlu kim, kaç yaşında ve nereli? Kaya Çilingiroğlu neden gündemde?

Kaya Çilingiroğlu son yıllarda özellikle spor programlarında yaptığı yorumlarla sıkça gündeme gelen isimlerden biri. “Kaya Çilingiroğlu kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?” soruları merak ediliyor Spor yorumculuğundan yüzme kariyerine, özel hayatından ekran geçmişine kadar tüm detayları merak ediliyor.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?

Kaya Çilingiroğlu 22 Ocak 1964 tarihinde Almanya’da doğmuş Türk spor yorumcusu ve eski yüzücüdür. Bir dönem Türkiye Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığını yapmış önemli sporculardan biridir. Sporculuk kariyerinden sonra televizyon ekranlarında yorumculuk yapmaya başlamış, pek çok spor programında yer almıştır.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU KAÇ YAŞINDA?

22 Ocak 1964 doğumlu olan Çilingiroğlu, 2025 yılı itibarıyla 61 yaşındadır.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU NERELİ?

Kaya Çilingiroğlu Almanya’da doğmuştur ancak ailesi Trabzon’un Sürmene ilçesindendir. 1966’dan itibaren İstanbul’da yaşamaktadır.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU’NUN HAYATI

Kaya Çilingiroğlu çocukluk döneminden itibaren sporla ilgilenmeye başlamıştı. Saint Michel Fransız Lisesi’ndeki eğitimine daha sonra Yıldız Lisesi’nde devam etmiş, ardından Tıp Fakültesine girse de öğrenimini beşinci sınıfta bırakmıştır.

1985–1990 yılları arasında balıkçılık, bar işletmeciliği, sigortacılık, emlakçılık ve borsa işleriyle uğraşarak farklı iş alanlarında deneyim kazanmıştır.

Bu dönemlerde bir radyonun ortakları arasında yer almış, GSM bayiliği yapmış ve reklam ajansı ortaklığı kurmuştur. Kariyeri boyunca magazin basınında geniş yer bulmuş ve Türkiye’de kamuoyu tarafından yakından takip edilen isimlerden biri olmuştur.

YÜZÜCÜLÜK KARİYERİ

Kaya Çilingiroğlu spor hayatının büyük bölümünü yüzmeye adamıştır. Galatasaray Yüzme Şubesi’nde 8 yıl yarıştıktan sonra Türkiye Milli Takımı’na seçilmiş, ardından kaptanlığa kadar yükselmiştir.

Ayrıca racquetball ve golf sporlarında Türkiye şampiyonlukları bulunur. Bugün Beşiktaş JK kongre üyesidir.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU’NUN ÖZEL HAYATI

Kaya Çilingiroğlu’nun üç evliliği olmuştur. İlk evliliğini Ayşem Saraçoğlu ile gerçekleştirmiş, ardından ünlü sanatçı Hülya Avşar’la Paris’te evlenmiştir. 2005 yılında boşanan çiftin Zehra adında bir kızları vardır.

2009 yılında Feraye Tanyolaç ile evlenmiş, 2014 yılında boşanmıştır. Bu birliktelikten Hüseyin Kaya adında bir oğlu vardır.

Ünlü isim aynı zamanda uzun yıllar magazin dünyasının en çok konuşulan figürlerinden biri olmuştur.

BUGÜN NE YAPIYOR?

Kaya Çilingiroğlu halen spor programlarında yorumculuk yapmaktadır. Özellikle TRT Spor ekranlarında izleyicileriyle buluşmaktadır.

KAYA ÇİLİNGİROĞLU HAKKINDA KISA BİLGİLER

Bilgi Detay Doğum 22 Ocak 1964 – Almanya Yaş 61 Meslek Spor yorumcusu, eski yüzücü Aile kökeni Sürmene – Trabzon İkamet Tarabya, İstanbul

Kaya Çilingiroğlu, Türkiye’de sporculuktan ekranlara uzanan çok yönlü yaşamıyla tanınan özel isimlerden biridir. Milli takım kaptanlığı geçmişi, spor yorumculuğu, magazin gündemindeki rolü ve ekran tecrübesiyle uzun yıllardır tanınırlığını sürdüren bir figür olarak öne çıkmaktadır.