Kayak Federasyonu milli takım için sporculardan ücret talep ediyor iddiası

Türkiye Kayak Federasyonu’nda seçim süreci yaklaşırken federasyon çevresinde dikkat çeken gelişmeler yaşandı.

Geçen yıl nisan ayında federasyon seçim komisyonu başkanlığı görevine atanan ve aynı zamanda yatırım işletmeleri genel müdürü olarak görev yapan Süleyman Şahin, federasyon başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Şahin’in yaklaşık bir yıldır federasyon bünyesinde yürüttüğü süreçte özellikle milli takım yapılanmasına ilişkin uygulamalar ciddi bir biçimde eleştiriliyor.

815 EURO TALEP EDİLİYOR

İddialara göre, özel kulüplerde yetişen ve milli takım kadrosuna dahil olmak isteyen sporculardan kişi başı yaklaşık 815 euro ücret talep edildi.

Söz konusu ücretin hangi amaçla toplandığı bilinmiyor. Federasyonun mevcut bütçesinin bu organizasyonlar için yeterli olup olmadığı yönündeki sorular da tekrar gündeme geldi.

Öte yandan, sporun içinde yer alan kaynaklar federasyon tarafından gerçekleştirilen milli takım seçmelerinin ardından oluşturulan A takım kadrosunun süreç içerisinde geri planda bırakıldığını belirtti.