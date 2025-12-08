Kayak Merkezleri Kar Kalınlıkları 8 Aralık 2025: Palandöken, Sarıkamış, Konaklı, Ilgaz, Erciyes ve Nemrut’ta Kar Durumu

Kış turizminin en hareketli dönemine girilirken, Türkiye’nin dört bir yanındaki kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan güncel kar ölçümleri, kış tatili planlayanların rotasını netleştirmeye başladı. Peki 8 Aralık 2025 itibarıyla Palandöken’de kar kaç cm? Sarıkamış, Erciyes ve Ilgaz’da kar durumu nasıl? İşte tüm kayak merkezlerine ait güncel kar kalınlıkları…

8 ARALIK 2025 KAYAK MERKEZLERİ GÜNCEL KAR KALINLIKLARI

MGM’nin açıkladığı verilere göre Türkiye’deki birçok kayak merkezinde sezonun ilk kar örtüsü oluşmaya başladı. Özellikle Palandöken, Uludağ ve Sarıkamış’ta kar seviyeleri tatilciler için umut verici görünüyor.

Kayak Merkezi Kar Kalınlığı (8 Aralık 2025) Palandöken Kayak Merkezi 23 cm Uludağ Kayak Merkezi 18 cm Sarıkamış Kayak Merkezi 14 cm Konaklı Kayak Merkezi 10 cm Ilgaz Kayak Merkezi 7 cm Erciyes Kayak Merkezi 5 cm Nemrut Kayak Merkezi 5 cm Hesarek Kayak Merkezi 2 cm Murat Dağı Kayak Merkezi 1 cm

KARTEPE VE ULUDAĞ’DA KAR VAR MI?

Kış tatilcilerinin en çok merak ettiği sorulardan biri Kartepe ve Uludağ’daki kar durumu oldu.

Kartepe: Henüz kar bulunmuyor.

Henüz kar bulunmuyor. Uludağ: 18 cm kar kalınlığı ile sezonun açılışı için umut veriyor.

Uludağ’daki kar seviyesinin hafta içinde beklenen soğuk hava ile birlikte artabileceği değerlendiriliyor.

KAR KALINLIKLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Kayak sezonu için ideal pist koşullarının oluşması genellikle 30–50 cm kar kalınlığı gerektirir. Ancak birçok merkez yapay karlama sistemleri sayesinde daha düşük kar kalınlıklarında bile hizmet verebiliyor. Palandöken ve Uludağ gibi yüksek rakımlı bölgeler, sezonu erken açma potansiyeli ile öne çıkıyor.

8 ARALIK 2025 İTİBARIYLA HANGİ MERKEZLERDE KAR YOK?

MGM verilerine göre Türkiye’deki diğer kayak merkezlerinde henüz kayda değer bir kar örtüsü oluşmadı. Bu bölgelerde kar yağışı bekleyen tatilciler hava durumu tahminlerini yakından takip ediyor.

Bugün kayak merkezlerinde kar var mı?

Evet. Palandöken, Uludağ, Sarıkamış, Konaklı, Ilgaz, Erciyes, Nemrut, Hesarek ve Murat Dağı kayak merkezlerinde belirli düzeylerde kar bulunuyor.

Palandöken’de kar kalınlığı kaç cm?

8 Aralık 2025 itibarıyla Palandöken Kayak Merkezi’nde kar kalınlığı 23 cm ölçülmüştür.

Kartepe’de kar yağışı başladı mı?

Hayır. Kartepe Kayak Merkezi’nde henüz kar bulunmuyor.

Uludağ’da kayak yapılabilir mi?

Uludağ’da kar kalınlığı 18 cm’dir. Pistlerin tam kapasite açılması için daha fazla kar yağışı gerekebilir ancak sezonun erken bölümü için umut verici bir seviyededir.

Hangi kayak merkezinde kar en fazla?

8 Aralık verilerine göre en yüksek kar kalınlığı 23 cm ile Palandöken Kayak Merkezi’nde görülüyor.

Erciyes Kayak Merkezi’nde kar kaç cm?

Erciyes’te kar kalınlığı 5 cm olarak ölçülmüştür.