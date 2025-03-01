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Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

Ajans Haberleri
  • 01.03.2025 16:35
  • Giriş: 01.03.2025 16:35
  • Güncelleme: 01.03.2025 16:35
Kaynak: AA
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 164 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü

ERZURUM (AA) - Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 164 santimetreyle Kartalkaya'da kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Kartalkaya'da 164, Nemrut'ta 163, Palandöken'de 158, Ergan ve Kartepe'de 120, Palandöken 2'de 117, Sarıkamış'ta 115, Uludağ'da 113, Hakkari'de 102, Mersivan'da 99, Çambaşı'nda 98, Hesarek'te 94, Erciyes'te 85, Keltepe'de 68, Yıldızdağı ve Davraz'da 58, Akdağ'da 56, Kop Dağı'nda 53, Ilgaz'da 52, Yıldıztepe'de 50, Yedikuyular'da 48, Murat Dağı'nda 46, Yalnızçam'da 41 ve Gevaş Abalı'da 30 santimetre oldu.

Bazı kayak merkezlerinde hava durumu şöyle:

Merkez01.03.2025En düşükEn yüksek
KartalkayaS-63
NemrutP-12-5
PalandökenP-12-9
ErganP-8-3
KartepePB17
Palandöken 2P-11-7
SarıkamışP-17-5
UludağPB04
HakkariP-20-5
MersivanKY-7-2
ÇambaşıPB-4-3
HesarekÇB-12-3
ErciyesHKY-6-1
KeltepeS-31
YıldızdağıP-60
DavrazPB-46
AkdağPB-61
Kop DağıP-9-4
IlgazP-93
Murat DağıPB-35
YalnızçamP-12-3
Gevaş AbalıPB-11-2

(S: Sisli, P: Puslu, PB: Parçalı bulutlu, KY: Kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı, )

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