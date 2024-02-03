Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı, Hakkari'de 183, Palandöken ve Kartalkaya'da 175, Sarıkamış'ta 151, Palandöken 2'de 130, Ergan'da 113, Kartepe'de 87, Ovacık 77, Erciyes'te 72, Uludağ'da 68, Keltepe'de 54, Haserek'te 44, Çambaşı'nda 40, Ilgaz'da 39, Yalnızçam'da 38, Yıldızdağı'nda 33, Mersivan'da 31, Abalı'da 28, Yıldıztepe'de 27, Hazarbaba'da 25, Ladik'te 14, Denizli'de 13, Yedi Kuyular'da 11, Murat Dağı ve Saklıkent'te 8 ve Salda'da 3 santimetre ölçüldü.