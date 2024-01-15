Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı Hakkari'de ölçüldü

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 183 santimetreyle Hakkari'de kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü kayak merkezlerindeki kar kalınlığı verilerini paylaştı.

Buna göre kar kalınlığı Hakkari'de 183, Sarıkamış'ta 169, Palandöken'de 148, Kartalkaya'da 137, Ergan'da 113, Kartepe'de 66, Keltepe'de 40, Mersivan'da 34, Çambaşı'nda 33, Hesarek'te 32, Uludağ'da 31, Erciyes'te 27, Gevaş'ta 25, Ilgaz ve Yalnızçam'da 18, Yıldıztepe ve Zigana'da 15, Yedikuyular ve Denizli'de 11, Elmadağ ve Yıldız Dağı'nda 10 santimetre ölçüldü.

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez 15.01.2023 En düşük En yüksek Palandöken PB -17 -6 Ergan PB -17 -5 Hakkari ÇB -12 -3 Kartalkaya PB -10 -2 Sarıkamış PB -14 -4 Erciyes ÇB -10 0 Yıldız Dağı ÇB -8 3 Mersivan PB -12 -5 Ilgaz PB -11 -1 Denizli HKY -7 -1 Gevaş ÇB -9 -1 Yıldıztepe ÇB -9 -1 Kop Dağı PB -13 -3 Uludağ HKY -8 1 Davraz HKY -6 0 Elmadağ ÇB -7 6

(PB: Parçalı bulutlu, ÇB: Çok bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)