Kayakla atlamada olimpiyat kotası

Kayakla atlamacılar Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na kota almayı başardı.

Spor
  • 19.01.2026 16:03
  • Giriş: 19.01.2026 16:03
  • Güncelleme: 19.01.2026 16:08
Kaynak: Spor Servisi
AA

Kayakla atlamacılar Fatih Arda İpcioğlu ile Muhammed Ali Bedir, İtalya'da düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Spor Bakanlığından yapılan açıklamada, Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tarafından yayımlanan olimpik sıralama listesine göre milli sporcular Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir’in, İtalya’nın Milano ve Cortina kentlerinde gerçekleştirilecek 25. Kış Olimpiyat Oyunları’nda “kayakla atlama” branşında Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandığı bildirildi.

Açıklamada, Türkiye’nin kayakla atlama branşında ilk kez kış olimpiyatlarına iki sporcu ile kota elde ettiği vurgulandı.

