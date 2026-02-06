Kayakla atlamada skandal iddia: Avantaj için cinsel organına ilaç enjekte ettiler

Kayakla atlama branşı, bugüne kadar pek çok ekipman ve kıyafet tartışmasına sahne oldu. Ancak bu kez gündeme gelen iddia, spor dünyasında sınırların ne kadar zorlandığını yeniden gösteriyor.

Alman gazetesi Bild, bazı sporcuların kıyafet ölçümleri sırasında avantaj elde etmek amacıyla cinsel organ bölgesine yönelik geçici tıbbi müdahalelere başvurmuş olabileceğini öne sürdü. İddiaya göre bu yöntemler, ölçüm esnasında kıyafet hacminin daha büyük çıkmasını sağlıyor ve yarışma sırasında daha bol giysilerle atlanmasına imkân tanıyor.

KIYAFET HACMİ VE PERFORMANS İLİŞKİSİ

Bilimsel çalışmalar, kayakla atlamada kıyafetlerin performans üzerindeki etkisini uzun süredir ortaya koyuyor. Frontiers dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, kıyafet çevresinde her 2 santimetrelik artış sürtünmeyi yaklaşık yüzde 4 azaltırken, kaldırma kuvvetini yüzde 5 artırabiliyor. Bu farkın, atlayış mesafesinde ortalama 5 ila 6 metrelik bir avantaja karşılık geldiği belirtiliyor.

Uluslararası kurallar gereği sporcuların kıyafetleri, 3D tarayıcılarla vücudun belirli noktalarından alınan ölçümlere göre denetleniyor. Bild’in haberinde, bazı sporcuların bu ölçümleri geçici olarak etkilemeye yönelik yöntemler denediği iddia edildi.

NORVEÇ ÖRNEĞİ

Kıyafet manipülasyonu tartışmaları, geçen yıl Norveç Milli Takımı üzerinden de gündeme gelmişti. Olimpiyat madalyalı sporcular Marius Lindvik ve Johann André Forfang, 2025 Dünya Kayak Şampiyonası sırasında kasık bölgesindeki dikişlerle oynandığının tespit edilmesi sonrası üç ay men cezası almıştı.

Aynı soruşturma kapsamında Norveç Milli Takımı’nın teknik ekibinden Magnus Brevik, Thomas Lobben ve Adrian Livelten de 18 ay süreyle spor faaliyetlerinden uzaklaştırılmıştı.

Haberde görüşlerine yer verilen doktor Kamran Karim, bu tür enjeksiyonların tıbbi bir gereklilik taşımadığını ve ciddi sağlık riskleri barındırdığını belirtti. Karim, bu uygulamaların yalnızca geçici bir görsel değişim sağladığını ve sportif açıdan meşru kabul edilemeyeceğini vurguladı.

WADA SÜRECİ İZLİYOR

Konuyla ilgili olarak Dünya Anti-Doping Ajansı Genel Direktörü Olivier Niggli, iddiaların incelendiğini ancak şu aşamada resmi bir soruşturma başlatılmadığını açıkladı. Niggli, ortaya konulacak somut bulguların, konunun doping kapsamına girip girmediğini belirleyeceğini ifade etti.

Kayakla atlamada ekipman, kıyafet ve performans arasındaki hassas denge, bu iddialarla birlikte bir kez daha uluslararası spor kamuoyunun gündemine girmiş durumda.