Kayaklı koşu kadınlar takım sprintte altın İsveç’in

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyatları’nın 12. gününde kayaklı koşu kadınlar takım sprint serbest yarışı, Tesero Kayaklı Koşu Stadı’nda yapıldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İsveç zirveye çıktı.

Jonna Sundling ve Maja Dahlqvist’ten oluşan İsveç takımı, yarışı 20 dakika 29.99 saniye ile tamamlayarak altın madalyanın sahibi oldu. İsviçre, İsveç’in 1.4 saniye gerisinde kalarak gümüş madalya elde ederken, Almanya ise 5.87 saniye farkla bronz madalyaya uzandı.

Kadınlar takım sprint serbest yarışında elde edilen bu sonuçla İsveç, Milano-Cortina 2026’da kayaklı koşudaki madalya koleksiyonuna bir altın daha ekledi.