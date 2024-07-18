Kayalık alanda mahsur kalan 6 keçi kurtarıldı
Isparta’da kayalık alanda mahsur kalan keçiler, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılarak sahibine teslim edildi.
Kaynak: iHA
Isparta’nın merkeze bağlı Çobanisa köyü bölgesinde bulunan Davraz Dağı Geyiktaşı mevkii kayalık alanda 6 adet keçi, otlatıldığı esnada mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye alınan Jandarma Komando Arama Kurtarma Timi (JAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin gerçekleştirdiği çalışmalar sonucu keçiler mahsur kaldığı bölgeden kurtarılarak sahibine teslim edildi.