Kayalık bile rant alanı

Tatil bölgelerinde sadece kıyılar değil falezler ve kayalıklar dahi işgal altında. Antalya Lara’da kayalıkların üzerine şezlong alanı ve yapı inşa eden otel yönetimi ise “Alanı ihaleyle devletten aldık, her şey yasal” dedi.

İsmail ARI

Anayasa’nın 43’üncü maddesinde kıyıların “Herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olduğu, ayrıca kamu yararına kullanılması zorunlu olduğu” belirtiliyor. Ancak kıyılar birer birer işgal edilerek halkın kullanımına kapatılıyor. Bunun son örneklerinden biri de Antalya’da yaşandı.

Turizm merkezlerinden Lara’da bir otel kayalıkların üzerine inşa ettiği platform alanı ile şezlong alanı yaptı, bir başka otel ile kıyıyı halkın kullanımına kapattı.

Lucky Monkey Hotel’in falezler üzerine yaptığı platform ile şezlong alanı ile bir yapı kurduğu görülürken otelin yöneticileri ise “Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğü açık ihale yaptı ve biz de ihaleye girdik. Özetle bu alanı devletten aldık, her şey yasal ve kira ödüyoruz” ifadelerini kullandı.

Akra Hotels’in ise kıyıyı halkın geçişine kapatarak şezlong yerleştirdiği ve iki katlı bir yapı inşa ettiği görüldü. BirGün’ün ulaştığı otel yöneticileri ise bir açıklama yapmadı.

MADAM MARTHA İÇİN DAVA AÇILDI

Ayrıca İstanbul’un Adalar ilçesinde Burgazada’da yer alan ve 1. Derece Sit Alanı olan Madam Martha Koyu’nun bulunduğu alan, yeniden açık teklif usulü yoluyla kiralanmak isteniyor.

CHP’li Adalar Belediyesi’nden yapılan açıklamada, hukuki süreçle ilgili bilgi verildi.

Açıklamada, şu bilgiler paylaşıldı:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul 2. Bölge Müdürlüğü ile bu yöndeki temaslarımız devam etmekte olup, 07 Mayıs 2024 tarihinde Bölge Müdürlüğü ve Belediye Başkan Yardımcılığı düzeyinde bir görüşme daha gerçekleştirilecektir. Ancak hem durumun ehemmiyeti ve aciliyeti sebebiyle, hem de Adalar ilçemizin doğal yapısının korunması noktasındaki kararlı irademizin gereğine binaen söz konusu ihale işlemine ilişkin idari karara karşı yürütmeyi durdurma talepli iptal davası açtık. Tüm Adalılar’ı ve duyarlı kamuoyunu, süreci ve yargılama safahatını takip etmeye, hatta dosyalara asli müdahale (müdahil) talebinde bulunmaya davet ediyoruz. Adalarımız’ın tarihi, doğal ve kültürel zenginliğinin zarar görmemesi ve korunması açısından tüm süreçlerde aktif rol ve inisiyatif alacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."