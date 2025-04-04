Kayalıklarda mahsur kalan çoban, kurtarıldı
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Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)- SİİRT’te, keçilerini otlatırken kayalıklarda mahsur kalan Salih Can (37), ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Olay, dün akşam saatlerinde kent merkezine bağlı Gökçebağ beldesi kırsalında meydana geldi. Çobanlık yapan Salih Can, keçilerini otlatmak isterken çıktığı yamaçtaki kayalıklarda mahsur kaldı. Yakınlarının ihbarıyla, olay yerine sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Can, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden halat yardımıyla kurtarıldı. (DHA)
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