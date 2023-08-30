Kayalıklarda mahsur kalan keçileri JAK ve AFAD ekipleri kurtardı

Ardahan’da kayalıklarda mahsur kalan iki keçi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Ardahan merkeze bağlı Sarıyamaç köyü Yayla mevkiinde merada otlarken tırmandıkları kayalıklarda mahsur kalan iki keçiyi fark eden vatandaşlar, durumu AFAD ve jandarmaya bildirerek yardım istedi. Olay yerine sevk edilen AFAD) ve jandarma ekipleri, keçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Kayalıklardan iple keçilerin bulunduğu noktaya inen ekipler, keçileri kontrollü bir şekilde uçurumdan indirerek sahibine teslim etti. Keçilerine kavuşan Faruk Gencer, keçilerini sağlıklı bir şekilde indirip kendisine teslim eden ekiplere teşekkür etti.