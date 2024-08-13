Kayalıklardan düşen 12 yaşındaki Hüsnü hayatını kaybetti

Şırnak'ta kayalıklara düşen 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Beytüşşebap ilçesi Beşağaç köyü yakınlarında meydana geldi. Hayvanlarını otlatan Hüsnü Acer, iddiaya göre dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hayatını kaybettiğini belirlediği Acer'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.