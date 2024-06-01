Kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı

Adıyaman’ın Besni ilçesinde hayvanları otlatırken kayalıklardan düşen şahıs ağır yaralandı.

Besni ilçesine bağlı Oyratlı köyünde, kendine ait küçükbaş hayvanları otlatırken dengesini kaybeden Mehmet Y., kayalıklardan düştü. Olayı gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine yaptıkları ihbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Yaralı şahıs ekipler tarafından düştüğü yerden çıkartılarak, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldı. Yaralı şahıs Besni Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.