Kayalıklardan düşen şahıs, hayatını kaybetti

Elazığ’ın Palu ilçesinde incir toplamak için evde çıkan Zülfü Karatağ, kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Karasalkım köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, incir toplamak için sabah saatlerinde evden çıkan Zülfü Karatağ (36) bir daha eve dönmedi. Ardından köy sakinleri ve ailesi Karadağ’ı aramaya çıktı. Hırsız Dağı mevkiinde Karadağ’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Karadağ’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karatağ’ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi.