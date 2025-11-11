Kayalıklardan düşüp ağır yaralandı

Remziye ÖNER/BATMAN, (DHA)- BATMAN’ın Gercüş ilçesinde fidan dikmek isterken dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Murat O., ağır yaralandı.

Olay, öğleden sonra Gercüş ilçesine bağlı Seki köyü kırsalında meydana geldi. Fıstık fidanı dikmeye giden Murat O., kayalık bir alanda dengesini kaybederek düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat O., ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Murat O.'nun hayati tehlikesinin sürdüğü belirtilirken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. (DHA)

FOTOĞRAFLI