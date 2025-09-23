Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı yüzde 6'ya düştü

Edirne'ye içme suyu sağlayan Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nın doluluk oranı, kuraklık nedeniyle azaldı.

DSİ 112. Şube Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, barajın su seviyesi aşırı sıcaklık ve bölgenin yağış almaması nedeniyle nisan ayından itibaren azalmaya başladı.

Depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan barajda 8 milyon 288 bin metreküp su bulunuyor. Doluluk oranı ise yüzde 6'ya düşmüş durumda.

Suyun çekildiği bazı koylarda ise çatlaklar oluştu.