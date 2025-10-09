Kayan zemine bina dikecekler

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan Çakırlar Mahallesi’nde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) 6 etaptan oluşan bir toplu konut projesi hayata geçirmeyi planlıyor. Ancak konutların yapılacağı alan Boğaçayı’nın kolu olan Çandır Çayı yatağında bulunuyor. Mahalle büyüklüğündeki yeni toplu konut projesi için seçilen dere yatağındaki arazi, AFAD'ın 2021 yılında hazırladığı Antalya İl Afet Azaltma Raporu'nda taşkın riski altındaki bölge içinde yer alıyor. TOKİ'nin projeyi dere yatağında planlaması ve tartışmamalı bir projeye imza atmaya hazırlanması tepkileri büyüttü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi söz konusu projeye ilişkin Şubat ayında verdiği görüşte, “Belirtilen plan kararlarının, planlama alanı ve plan bütünlüğü açısından uygun olmadığını” belirtti. Açıklamada bölgenin, imar planında ‘orman alanı’ olarak planlı olduğu ve ‘içme ve kullanma suyu 2. derece koruma alanı sınırı’ içerisinde kaldığı kaydedildi.

Açıklamada diğer dikkat çeken bir ayrıntı ise proje alanının güneyinde sit alanı bulunduğu oldu. Dere yatağının kenarına yapılacak olan binalar için büyük risk oluşturuyor. Proje 4 bin 574 konut, 2 ilkokul, 70 dükkân ve bir camiden oluşurken toplam yatırım bedeli ise 12 milyar 434 milyon 451 bin TL olarak açıklandı. Proje 562 bin 959 metrekarelik alanda yükselecek.

DERE YATAĞINDA

Proje için ÇED süreci 23 Eylül'de başlatıldı. Seçilen arazinin, Boğaçayı’nın bir kolu olan ve geçmişte kum ve çakıl ocaklarıyla tahrip edilen hatta zaman zaman da zemin kaymalarının yaşandığı Çandır Çayı’nın yatağında yer alması şaşkınlık yarattı. Alüvyon zeminden oluşan arazide, zemin artı 5 kat blokların üretilecek olmasının yeni felaketlere kapı aralayacağı belirtildi, CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı konuya ilişkin BirGün’e yaptığı açıklamada projenin bölgeye uygun olmadığını belirtti.

Arı, şunları söyledi: “Proje, aynı anda 5 bin konutluk bir planlamanın yapılmasına uygun olmayan bir bölge. Bahsi geçen alan, planda orman olarak gözüküyor ve bir bölüm de sit alanı. Ancak en önemli konu bu alanlar su kaynaklarının bulunduğu yerde. Antalya’nın en önemli su kaynakları burada, seçilen bölge öncelikle bu yönden hatalı. Ayrıca ormanlık alan olarak geçen yer, yapılaşmaya açılamaz. Yeşil dokusu ile bilinen ve büyük konut alanı yönüyle uygun planı olmayan bir bölge. Ayrıca bölge narenciye bölgesi ve tarım alanı. Toplu konut projesinin yapılabileceği kentte Kepez, Aksu veya Döşemealtı gibi çok daha uygun ilçeler var.”