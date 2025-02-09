Kayarken yüksekten düştü

Nevşehir’de kayarken düşen çocuğun bacağı kırıldı.

Nevşehir Cevher Dudayev Mahallesi Ertuğrul Gazi caddesi üzerinde meydana gelen olayda karda kayarken yüksekten düşen çocuğun bacağı kırıldı. Arkadaşları ile birlikte karda kaymaya çalışan küçük yaşlardaki bir çocuk karda kayarken bir binanın bahçesine düştü. Olay erine polis ve 112 acil servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı yerden çıkarılan çocuk, ambulansla hastaneye kaldırıldı.