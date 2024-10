Kaybettiklerimizin hesabını soracağız

10 Ekim 2015’te yaşanan Ankara Katliamı'nda hayatını kaybedenler için yurdun pek çok yerinde anmalar düzenlendi. Barış ve demokrasi mücadelesine vurgu yapılan anmalarda, asıl faillerin yargılanması talep edildi.

IŞİD’in düzenlediği canlı bomba saldırısının dokuzuncu yılında yaşamını yitiren 104 yurttaş için Ankara Tren Garı önünde düzenlenen anmaya siyasi parti temsilcileri, demokratik kitle örgütleri başta olmak üzere çok sayıda yurttaş katıldı.

Gar önünde yapılan açıklamada, "9 senedir hangi kapıyı çalarsak, hangi talebimizi söylesek gözleri kör oldu, kulakları sağır oldu. Arkadaşlarımızın kanında onların da payı var, arkadaşlarımızın katledilmesinde onların da suçu var. En az o IŞİD'li katiller kadar suçlular. Ama bilsinler ki biz bu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Gerçek katilleri o saklandıkları perdelerin ardından çekip alacağız" denildi.

Saldırıda hayatını kaybeden avukat Uygar Coşgun'un eşi ve 10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci Coşgun, grup adına basın açıklamasını okudu.

Coşgun, DİSK, KESK, TMMOB ve TTB tarafından, ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ için tüm ülkenin Ankara’ya davet edildiğini hatırlatılarak, “Türkiye’nin dört bir yanından yola çıkıp Ankara Garı önünde buluşan on binlerce insanın, IŞİD üyesi iki canlı bomba tarafından gerçekleştirilen alçakça bir saldırı sonucunda hayatları bir daha aynı olmayacak şekilde değişti. Onlara olan hasretimiz ve yaşanan katliama olan öfkemiz her geçen gün daha da büyüyor. Katliamın karanlık taraflarının gün yüzüne çıkacağı günleri bekliyoruz. Dönemin siyasilerinin açıklamalarına bakınca da 10 Ekim Ankara Katliamı'nın siyasi cinayet olduğu apaçık ortadadır" ifadeleri kullanıldı.

Coşgun, konuşmasında önceki gün açılışı yapılan 10 Ekim Anıtı’nın ailelerin özne yapılmadan açılamasına tepki gösterdi:

“Anıtın açılışına dair anma programının da yürütücülüğü bizzat CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından da bize bırakılmış ve işaret edilen tarihte açılışın yetiştirilmesi için bürokratik tüm temalarda yine derneğimiz özne olarak kabul edilmişti. Ancak, CHP Genel Merkezi il teşkilatı tarafından derneğimiz aranarak, sürecin Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne geçtiği ve derneğimizin isterse ‘misafir’ olarak söz hakkı kullanabileceği ve derneğin bileşenlerinin söz hakkı kullanmayacakları şeklinde bir bilgi verilmiştir.”

TMMOB adına konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Özgür Topçu, "Bu katliama ortak olan, katliama göz yuman hiçbir kamu görevlisini yargılamadılar. Acımız dinmedi, öfkemiz de azalmadı. Bu katliama yol verenleri asla unutmayacağız. Bu ülke barış için mücadele edenlerin ülkesidir, bizler nefes aldığımız sürece Ankara Gar Katliamı'nı asla unutturmayacağız. Yaşasın halkların kardeşliği" dedi.

Anmada söz alan KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz ise, "Bu ülkede yaşanan katliamları hafızalarımızdan silmek istiyorlar. Buraya gelen her arkadaşımız bir kez daha onların hasret duyduğu barışa, onların mücadelesi Türkiye tarihine altın harflerle not düşülmüştür" sözlerini kaydetti.

DİSK adına konuşan Tayfun Görgün ise şunları söyledi: "Barışı savunmaya devam edeceğiz. Barış için daha çok kol kola olmalıyız, daha çok yan yana olmalıyız." Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Genel Sekreteri Dr. Önder Okay ise, "Bombalar bu sesi durduramayacak. 9 yıl önce ülkenin dört bir yanında bu meydana taşınan barış talebinin önemi bu dokuz yılın her dakikası bize gösterdi" ifadelerini kaydetti. Anmada konuşan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "9 sene önce burası kana bulanmıştı. 104 barış güvercini kana bulandı, Türkiye kana bulandı, barışa kan sıçrattılar. Onları unutturursak katliamın kapısının açılmasına sebep oluruz. Onların tek talebi adaletti, barıştı. Bizler her daim söyledik, yine söylüyoruz; bu iktidar varlığını IŞİD'le işbirliği yaparak sağlamak istedi" dedi.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan, ise "Bu ülkede her ay Ankara Katliamı kadar iş cinayetleri yaşanıyor. Kadınlar, çocuklar katlediliyor. Adeta katliamlar ülkesi haline gelmiş bir yerde yaşıyoruz. Buradan şunu tekrar söylüyoruz, mutlaka ve mutlaka yaptığınız bu katliamların hesabını ödeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

SOL Parti’den yapılan açıklamada da “10 Ekim Katliamı’nın yıldönümünde, kaybettiğimiz arkadaşlarımızı anmak ve sorumlulardan hesap sormak için yine aynı yerdeyiz. Cihatçı katillerin önünü açan bu gerici rejime karşı, laiklik ve kardeşlik mücadelesinde birleşelim” denildi.

∗∗∗

DÖRT BİR YANDA ANMA

İSTANBUL

Yurttaşlar İstanbul’da da Kadıköy İskele Meydanı’nda buluştu. Yapılan açıklamada “Bu ülkenin aydınlık geleceğini bombalayanlar, barış isteyenleri kana bulayanlar er ya da geç hesap verecekler. Saltanatları bir gün mutlaka yıkılacak, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın” ifadeleri yer aldı.

İZMİR

İzmir Emek ve Demokrasi Güçleri, Alsancak Gar karşısındaki 10 Ekim Anıtı önünde bir araya gelerek katliamda yaşamını yitirenleri andı. “Katil IŞİD işbirlikçi AKP”, "10 Ekim’i unutma unutturma” sloganlarının atıldığı anmaya 10 Ekim Ankara Katliam’da yaralananlar ve hayatını kaybedenlerin aileleri katıldı

DİĞER KENTLER

Katliamda hayatını kaybedenler büyükşehirlerin dışında da birçok kentte anıldı. Adana’da anma tren garı önünde gerçekleştirildi. Mersin’de toplanan yurttaşlar ise katliamın hesabını soracağız ifadelerine yer verdi. Diyarbakır ve Batman’da emek ve demokrasi bileşenlerinin çağrısıyla eylemler düzenlendi. Trabzon’da ise katliam’da hayatını kaybeden Gökmen Dalmaç mezarı başında anıldı. İskenderun’da da yaşamını yitirenlerden BTS İskenderun temsilcisi Fevzi Sert anıldı.

Malatya, Dersim, Samsun, Kocaeli gibi kentlerde de yurttaşlar sokakta eylem yaptı. Açıklamalarda barış çağrıları yükselirken ‘sorumlulardan hesap soracağız’ denildi.