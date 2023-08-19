Kaybolan anahtarının bulunması için çatıya çıkan kişi ikna edilerek indirildi

İstanbul Pendik'te aracının kaybolan anahtarının bulunması için hastanenin çatısına çıkan kişi polis ekiplerince ikna edilerek indirildi.

İbrahim T, Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Bölümünün yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki çatısına çıkarak otomobilinin kaybolan anahtarını bulunmasını istedi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin çabalarına rağmen çatıdan inmeyen ve anahtarının bulunmasını isteyen İbrahim T, atlama ihtimaline karşı şişme yatak açmak isteyen itfaiye ekiplerine de taş attı.

İbrahim T'nin ikna edilememesi üzerine polis ekipleri annesini olay yerine çağırdı.

Annesinin de çatıdan inmesini istediği İbrahim T, ekiplerin anahtarını bulacaklarına yönelik yaptığı müzakere sonucu ikna edilerek çatıdan indirildi.

İbrahim T, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.