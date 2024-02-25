Kaybolan çocuğun cansız bedeni fosseptik çukurunda bulundu

Şanlıurfa’da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni fosseptik çukurunda bulundu.

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde akşam saatlerinde oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu.

Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu fosseptik çukurunda ölü olarak buldu. Cansız beden yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.