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Kaybolan çocuğun cansız bedeni fosseptik çukurunda bulundu

Şanlıurfa’da kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedeni fosseptik çukurunda bulundu.

Güncel
  • 25.02.2024 23:24
  • Giriş: 25.02.2024 23:24
  • Güncelleme: 25.02.2024 23:28
Kaynak: İHA
Kaybolan çocuğun cansız bedeni fosseptik çukurunda bulundu
AA

Şanlıurfa'da akşam saatlerinde kaybolan 3 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı Duran kırsal mahallesinde akşam saatlerinde oynayan 3 yaşındaki Taha Çiftçioğlu birden ortadan kayboldu.

Yakınları küçük çocuğu bulamayınca durumu jandarma ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler, küçük çocuğu fosseptik çukurunda ölü olarak buldu. Cansız beden yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırdı. 

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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