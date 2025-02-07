Kaybolan insan ölü sayılmaz!

Depremler, yalnızca büyük bir yıkıma ve can kaybına yol açmakla kalmadı, aynı zamanda yüzlerce insanın akıbetinin belirsiz kalmasına neden oldu. Depremin ardından geçen iki yıla rağmen, kayıplarını arayan aileler hâlâ resmi bir açıklama ve tatmin edici bir yanıt alabilmiş değil. İçişleri Bakanlığı, depremden üç ay sonra yaptığı açıklamada 86’sı çocuk olmak üzere toplam 297 kişi için kayıp başvurusu yapıldığını duyurmuştu. Ancak zamanla bu sayı azalmış, Kasım 2024 itibarıyla İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, resmi olarak 75 kişinin kayıp olduğunu ve bunlardan 30’unun çocuk olduğunu açıklamıştı.

Öte yandan, kayıp yakınları ve sivil toplum kuruluşları, bu rakamın gerçeği yansıtmadığını savunuyor. Onlara göre, hâlâ 145 kişi kayıp ve bu sayının daha da yüksek olabileceği belirtiliyor. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK) Başkanı Behzat Can, birçok kayıp yakınının “ölüm karinesini” imzalamak zorunda kaldığına dikkat çekiyor. Ona göre, devlet yetkilileri, kayıpların ailelerine ulaşarak ölüm belgesi imzalamalarını istiyor.

Can, resmi makamların kayıpları aramak yerine ölüm belgeleri imzalatarak konuyu kapatmaya çalıştığını savunarak şunları söylüyor: “Kaybolan bir insan ölmüş sayılmaz. Kaybolmuştur. Aranması gerekir. Bulunması gerekir. İster ölü, ister diri bulunması gerekir. Ölüsü bulunmayan, naaşı bulunmayan, mezarı bulunmayan bir insanın öldüğüne dair bir kâğıt imzalanması, bana göre insan haklarına aykırıdır. Kişi haklarına aykırıdır.”

Aileler, kayıplarının gerçekten arandığından şüphe duyuyor. Kayıp yakınları olarak defalarca Ankara’ya giderek Meclis’i ziyaret ettiklerini, yetkililerle görüştüklerini ve bir Araştırma Komisyonu kurulmasını talep ettiklerini belirten Can, iki yıldır bu taleplerinin görmezden gelindiğini söylüyor. “Bir türlü bu komisyon kurulamıyor. Kartalkaya’da bir yangın oldu. Bu yangın için on beş gün içinde komisyon kuruldu. Doğru bir karar, doğru bir tavır. Ama burada 795 kişinin kaybolması için, kaybolmasından dolayıdır daha doğrusu, kurulması gereken komisyon iki senedir kurulamıyor. Neden acaba? Burada bir soru işareti yok mu?”

Deprem bölgesinde kayıp yakınlarının en büyük endişelerinden biri de, kimliği belirlenemeyen cenazelerin defnedildiği mezarlıklar. Hatay’da kurulan Kimsesizler Mezarlığı, yüzlerce kimliksiz cenazeye ev sahipliği yapıyor. Deprem sonrası enkaz altından çıkarılan ancak kimliği tespit edilemeyen kişiler, DNA örnekleri alındıktan sonra numaralandırılarak bu mezarlığa defnedildi.

Ancak yakınlarını arayan birçok aile, burada gömülü olan kişilerin gerçekten kimliklendirme sürecinden geçip geçmediğini sorguluyor. Bazı aileler, DNA testlerinin sağlıklı yürütülmediğini, alınan örneklerin kaybolduğunu ya da yanlış kişilerle eşleştirildiğini öne sürerek sürecin şeffaf olmadığını dile getiriyor.