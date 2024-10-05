Kaybolan şahsın cenazesi düştüğü yerden 3 saatlik çalışma sonucu çıkarıldı



Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi’ndeki evinden 28 Eylül’de çıktıktan sonra geri dönmeyen 85 yaşındaki Ahmet Ertaş’a ulaşamayan ailesi, jandarmaya haber verdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, jandarma, polis, Van Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile güvenlik korucuları sevk edildi. Yaklaşık 10 saatlik çalışma sonucu Ertaş’ın cansız bedenine evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Koru Deresi’nde bulundu. Ertaş’ın cenazesi dik ve kayalık bölgeden yaklaşık 3 saatlik çalışma sonucu cenaze aracına getirildikten sonra otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.