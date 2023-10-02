Kaygan yolda TIR devrildi: Dorsedeki sabunlar yola saçıldı

Bitlis’in Adilcevaz ilçesinde yağan yağmurdan dolayı kayganlaşan yolda TIR devrilirken, dorsesindeki sabunlar ise yola saçıldı.

Gaziantep’ten Tacikistan’a sabun götüren TIR, Adilcevaz-Erciş kara yolunun 20 kilometresinde yolun kaygan olması nedeniyle şarampole yuvarlandı.

Can kaybının olmadığı kazada TIR'ın dorsesinde bulunan sabun kolileri ise yola saçıldı.

Olay yerine gelen trafik polisi başka kazaların yaşanmaması için önlem alırken, Karayolları ekibi de etrafa saçılan sabunları topladı.