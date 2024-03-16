Kayganlaşan yol kazaları beraberinde getirdi: 1 yaralı

Konya’nın Kulu ilçesi yakınlarında yağış sebebiyle kayganlaşan kara yolunda meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İlk kaza, saat 14.20 sıralarında Kulu Makas Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale yolu istikametinde seyir halinde olan Y.P. idaresindeki 34 DYT 737 plakalı Toyota marka otomobil, yolun ıslak ve kaygan olması nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada otomobil sürücüsü hafif yaralandı.

Diğer kaza ise saat 15.15 sıralarında Ankara Niğde Otoyolu Kulu Gişeleri yakınında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, T.C. yönetimindeki 06 TN 877 plakalı DS marka otomobil, yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıkarak yolun demir bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralanmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Kazalarla ilgili tahkikat başlatıldı.