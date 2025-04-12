Kayganlaşan yolda kaza 2 yaralı

Yağmur sonrası kayganlaşan yolda duramayan otomobil dönel kavşakta otomobil ile çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza; Düzce Terminal kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 54 ALT 574 plakalı otomobil yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda D.E.’nin kullandığı 59 TM 950 plakalı hafif ticari araç ile kavşakta çarpıştı. Kazada D.E. ile hafif ticari araçta bulunan N.D yaralandı.

Kazayı görenlerin 112 acil çağrı merkezine haber vermesi üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara olay yerinde ilk müdahalesini yaparak Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversite Hastanesine kaldırdı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.