Kayganlaşan yolda minibüs devrildi: 3 yaralı

Sakarya’da yağışında etkisiyle kayganlaşan yolda doğalgaz firmasına ait minibüsün devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı-Kaynarca yolu Büyükhataplı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 54 DY 722 plakalı doğalgaz firmasına ait minibüs, kavşaktan dönüş yaptığı sırada yağışın da etkisi ile kayganlaşan yolda sürücüsü M.C’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje devrilerek yan yattı. Meydana gelen kazada araçta bulunan A.H., M.Ş.Y. ve M.Y.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı