Kayıhan Pala kimdir? CHP Milletvekili Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı
Kayıhan Pala kimdir sorusu CHP Milletvekili Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı hakkında bilgi almak isteyenler tarafından araştırılıyor. İşte, CHP 28. Dönem Milletvekili olarak TBMM'de görev yapan Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
Kayıhan Pala kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Kayıhan Pala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı!
KAYIHAN PALA KİMDİR?
Kayıhan Pala, 1964 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokulu Elazığ, Ankara ve Keban’da; ortaokul ve liseyi Bursa’da tamamladı. Bursa Erkek Lisesi’nin ardından 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997’de tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Pala, evli ve 1 çocuk babasıdır.
KAYIHAN PALA’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI
Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde:
- 1988-1990: Rize Muradiye Sağlık Ocağı’nda görev yaptı.
- 1993-1997: Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nde Halk Sağlığı ihtisasını tamamladı.
- 1994-1998: Bursa Tabip Odası Genel Sekreteri olarak görev yaptı.
- 1997 itibarıyla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda akademik kariyerine başladı.
- 1998, 2007-2008: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhekimlik yaptı.
- 2004: Doçent unvanı aldı.
- 2004: Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği kuruluş çalışmalarına katıldı.
- 2010: Profesör unvanı aldı.
- 2010-2014: Bursa Tabip Odası Başkanı olarak görev yaptı.
- Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.
- Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi Koordinatörü olarak çalıştı.
- Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü olarak görev yaptı.
- Haziran 2018: Milletvekili adayı olmak üzere Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevinden ayrıldı.
- 2018: 27. Dönem milletvekili seçimlerinde CHP Bursa 1. Bölge 4. sıra milletvekili adayı oldu.
- 2023: 28. Dönem milletvekili olarak TBMM’ye girdi.
- TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu üyesi