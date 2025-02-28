Kayıhan Pala kimdir? CHP Milletvekili Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı

Kayıhan Pala kimdir sorusu 28. dönem Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı ile ilgili bilgi almak isteyenler tarafından gündeme getiriliyor. Kayıhan Pala Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28. Dönem milletvekillerinden biridir. İşte CHP Milletvekili Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatı!

KAYIHAN PALA KİMDİR?

Kayıhan Pala, 1964 yılında Erzincan’da doğdu. İlkokulu Elazığ, Ankara ve Keban’da; ortaokul ve liseyi Bursa’da tamamladı. Bursa Erkek Lisesi’nin ardından 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında başladığı Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997’de tamamladı. İyi düzeyde İngilizce bilen Pala, evli ve 1 çocuk babasıdır.

KAYIHAN PALA’NIN KARİYERİ VE SİYASİ HAYATI

Kayıhan Pala’nın kariyeri ve siyasi hayatından öne çıkan maddeler şu şekilde: