Kayınbiraderi Ali Kaya tutuklanmış, koruması gözaltına alınmıştı: Ekrem İmamoğlu'ndan çok sert açıklama

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Ali Kaya uyuşturucu soruşturmasında dün tutuklanmıştı. Bugün de İmamoğlu'nun ve ailesinin korumalığını yapan Bektaş Kamburoğlu gözaltına alındı.

İki uygulamaya da tepki gösteren Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Aileme saldırıyorsunuz. Ailemi koruyanları hedef alıyor, bir çete diliyle, sınır tanımadan haysiyet cellatlığı yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

"MİLLET HESAP SORACAK"

"Vicdanı yok sayıyorsunuz. Ahlakı ayaklar altına alıyorsunuz" diyen İmamoğlu şunları ifade etti: "Adaleti susturuyor, hukuku siyasi aparata çeviriyorsunuz. Merhameti ve şefkati bu ülkeden silmeye çalışıyorsunuz.

Bilinçli bir iftira düzeni kurdunuz. Bu en büyük günahı normalleştirdiniz. İtibar suikastlerini siyaset diye pazarlıyorsunuz. Siyasi operasyonlarla, algı oyunlarıyla insanların onurunu hedef alıyorsunuz.

Aileme saldırıyorsunuz, yuvamı hedef alıyorsunuz. Çocuğu, kadını, yaşlısı, genci ayırmadan herkesi korkuyla susturmaya çalışıyorsunuz.

Ailemi koruyanları hedef alıyor, bir çete diliyle, sınır tanımadan haysiyet cellatlığı yapıyorsunuz.

Aziz milletimiz, tehdite, iftiraya, baskıya boyun eğmez. Aileye uzanan eli affetmez! Millet sizden sandıkta hesap soracak!"