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Kayınbiraderini öldüren kadına 25 yıl hapis

Ajans Haberleri
  • 22.03.2024 15:46
  • Giriş: 22.03.2024 15:46
  • Güncelleme: 22.03.2024 15:46
Kaynak: İHA
Kayınbiraderini öldüren kadına 25 yıl hapis

Samsun’un Bafra ilçesinde kayınbiraderini tabancayla ateş ederek öldüren genç kadına mahkemece 25 yıl hapis cezası verildi.

4 Ekim 2023 tarihinde Kızılırmak Sedde Yolu üzerinde meydana gelen olayda, 55 ALF 980 plakalı otomobilin önünde Murat Bakar (33) silahla vurulmuş halde ölü bulunmuş, jandarmanın soruşturması neticesinde olayın faili olarak Murat Bakar’ın kardeşinin eşi Şehri Bakar (22) gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Bafra Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada Şehri Bakar’a 25 yıl hapis cezası verildi.

Şehri Bakar’ın eşinin de cezaevinde olduğu öğrenildi.

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