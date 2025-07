Kayınçosunu tabancayla vurup kaçtı, sonra motosikletiyle geri dönüp teslim oldu

Eskişehir’de bir şahıs, alacak-verecek meselesi nedeniyle kayınçosunu tabancayla vurarak yaraladı. Kaçan şahıs, polis ekiplerinin kendisini ikna etmesi sonucunda motosikletle olay yerine geri dönerek teslim oldu.

Olay, bugün öğleden sonra Alanönü Mahallesi Gazi Caddesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, G.O. isimli şahıs, kayınçosu E.A.’yı alacak-verecek meselesi nedeniyle tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. G.O. olayın ardından motosikletle bölgeden uzaklaşırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis’e bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi’ne kaldırıldı.



Kaçtıktan sonra motosikletiyle geri dönüp teslim oldu

Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren G.O.’nun yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda teslim olması için ikna edilen G.O., motosikletiyle olay yerine geri döndü. Kendi rızasıyla suç aletiyle birlikte polise teslim olan şahıs, ağlayarak yakınlarıyla vedalaştıktan sonra gözaltına alındı.