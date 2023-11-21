Kayıp 11 mürettebatı arama çalışmaları karadan ve denizden devam edecek

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde batan Kafkametler adlı yük gemisinin kayıp 11 mürettebatını arama çalışmaları gece boyunca karadan ve denizden devam edecek. AFAD Başkanı Oktay Memiş, "Sudaki görüş mesafesi 25 santim kadar düşük. Yarın biraz daha netleşeceğini düşünüyoruz. Arkadaşların çalışmaları devam ediyor" dedi.



Kdz. Ereğli ilçesinde önceki gün mendireğe çarparak batan ve 11 mürettebatından halen haber alınamayan Kafkametler adlı yük gemisinin çevresinde arama kurtarma çalışmaları gün boyunca sürdü. Havanın kararmasının ardından kayıp mürettebatları arama çalışmaları denizden ve karadan sabaha kadar devam edecek. Günün ilk ışıklarıyla havadan helikopter ve uçaklarla da yeniden başlayacak.

Üçüncü günün akşamında 11 mürettebattan halen bir haber alınamadığını ve dalış yapan dalgıçların görüş mesafesinin 25 santimetre olduğunu anlatan AFAD Başkanı Oktay Memiş, "Bu pazar günü maalesef alabora olan Kafkametler adlı gemimizde kayıp olan 11 vatandaşımızı arama kurtarma ve tarama çalışmalarımız pazar gününden itibaren devam ediyor. Aslında kayıp sayımız 12 idi. Bir vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaştık dün itibariyle. Dün itibariyle hava şartları pazar gününe oranla daha iyi. Yağış da kesildi. Denizdeki o aşırı dalgalanma da duruldu. Dolayısıyla biz toplamda 169 arama kurtarma personelimizle çalışmalarımızı daha da yoğunlaşarak artırdık. Geminin yerini tespit ettik. Orada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. İlk sizlerle paylaştığımız verilerden sonra öğlenden itibaren aralıksız olarak dalgıçlarımız, AFAD, sahil güvenlik, kıyı emniyetin dalgıçları sürekli o bölgede yoğunlaştılar. İnşallah ilerleyen saatlerde daha farklı bilgiyi de sizlerle paylaşacağız. Henüz kesin olarak arama, tarama faaliyetleri neticesinde gündüz verilerden henüz farklı bir bilgi yok. Yoğunlaştığımız bir bölge var. Orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bütün sahil boyunca hem jandarma bölgesinde hem de emniyet bölgesinde jandarma, emniyet, AFAD ve diğer yetkililerle arama, tarama ve mümkünse kurtarma faaliyetlerine de kesintisiz olarak devam ediyoruz. 169 personelimizle bu çalışmalarımızı yürütüyoruz. Sadece geminin burada batması değil ayrıca da çok yoğun yağıştan dolayı sel ve su baskınları da meydana geldi. Üç vatandaşımız hayatını kaybetmişti. 300’ün üzerindeki AFAD gönüllümüz, tüm kamu kurum ve kuruluşlar, Valilik, Özel İdare, AFAD, jandarma, emniyet, belediye yetkilileri ve diğer görevlilerle birlikte ilçe merkezinde tespit etmiş olduğumuz işyerlerinin temizliğiyle epeyce uğraştık. Ön tespitlerimize göre 247 işyerinde hasar meydana geldiğini öngörüyoruz. Hava kararmış olmasına rağmen çalışmalarımız sabaha kadar yüzey araması ve sahilden arama şeklinde devam edecek. Tekrardan hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kayıp vatandaşımızın aileleri var. Onlarla da sürekli görüşüyor, yapılan çalışmalar konusunda bilgilendiriyoruz. Şu anda sudaki görüş mesafesi 25 santim kadar düşük. Yarın biraz daha netleşeceğini düşünüyoruz. Arkadaşların çalışmaları devam ediyor. Arkadaşlarımızın birtakım tespitleri var. Netleştikten sonra paylaşmamızın daha uygun olacağını öngörüyoruz. Çalışmalarımızı yoğunlaştırdık" diye konuştu.



Çalışmalar gün ağarmasıyla başlayacak"

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu da gece boyunca karadan devam eden arama çalışmalarının sabahleyin de dalgıçlarla birlikte yoğunlaştırılacağını aktararak şunlar kaydetti:

Elektriği olmayan şu an itibariyle 27 trafo merkezi, 9 köy yerleşimi bunlar Alaplı köyleri. Gümeli beldemiz. Ereğli, Kandilli beldemiz. Bu bölgelerde tüm arkadaşlarımız sahada çalışıyor. Sabah saatlerine kadar inşallah bu yerleşimlerimize elektrik sunmuş olacağız. Münferit aboneler var. Ayrıca kurulan ekiplerimiz alçak gerilimde mahalle, sokak üzerinde taranıyor. İlçe merkezinde su baskını olduğu için su boşaltılıyor. Büyük oranda tamamlandı. Sudan arındırıldığında o işyerlerine de arkadaşlarımız elektrik verecek. Ereğli Belediyesi buradaki tüm ekiplerimiz, dağıtım şirketi arkadaşlarımız irtibat halinde. Yarın ki çalışmalar kayıp mürettebatı bulmak için gün ağarmasıyla başlayacak. Karadan çalışmalar aralıksız sabaha kadar devam ediyor. Yine deniz yüzeyinde devam ediyor. Dalgıç ekiplerimiz sabah gemiye dalış yapacaklar. 25-30 santimetre görüş var. Bu görüşün yarın sabah yaşam alanlarına girmeye müsaade edeceğini değerlendiriyorlar. Çalışmalar gün ağarmasıyla başlayacak."