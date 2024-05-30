‘Kayıp Alfabe’ sergisi Artİstanbul Feshane’de

Birgül BİRBEN

Sanatçı Ahmet Güneştekin’in, ‘Kayıp Alfabe’ sergisi 17 Ocak 2025 tarihinde Artİstanbul Feshane’de yer alacak. Serginin duyurusunu Ahmet Güneştekin ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte yaptı.

Küratörlüğünü Christoph Tannert’ın üstlendiği sergi, Güneştekin’in malzeme üzerindeki dönüştürücü etkisinin izlerini taşıyan son dönem eserlerinin yer aldığı en kapsamlı sergisi olacak. Farklı disiplinlerden işlerden oluşan sergide, sanatçının büyük ölçekli ve mekâna özgü heykel çalışmaları, üstkurmaca yapılar ve mitolojik unsurlarla çalıştığı yapıtları, nesneleri malzemelerin farklı yönlerini yansıtacak biçimde kullandığı ses ve video enstalasyonları yer alacak. Serginin 6 ay sürmesi planlanıyor.