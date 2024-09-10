Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam jandarma tarafından bulundu



Balıkesir’in Bigadiç ilçesi Işıklar Mahallesinde ikamet eden ve Alzheimer hastası olan Y.D. (81) isimli şahsın Pazartesi günü saat 12.00 sıralarında evden kimseye haber vermeden ayrıldı. Aynı gün saat 19.30 sıralarında Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp olduğu bildirildi. Yapılan ihbar üzerine arama çalışmaları başlatan Bigadiç İlçe Jandarma Komutanlığı, 8 jandarma asayiş timi, bir afad arama kurtarma ekibi, bir iz takip köpeği ve köy halkıyla birlikte toplamda 83 personel ile yürütülen arama ve tarama çalışmaları sonucunda kayıp olan yaşlı adam saat 22.30 sıralarında meskun mahalden 3 kilometre uzaklıkta Işıklar Mahallesi Topun mevkiinde sağ olarak bulundu. Alzheimer hastası yaşlı adamın 112 ekipleri tarafından yapılan sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra ailesine teslim edildi.