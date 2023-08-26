Kayıp Alzheimer hastasının cansız bedeni bulundu

Çorum'da 4 Ağustos'tan bu yana kayıp olan Alzheimer hastası Neşet Acar'ın (74) cansız bedenine ulaşıldı.

Merkeze bağlı Sevindikalan köyünde Alzheimer hastası Neşet Acar, 4 Ağustos’ta evinden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Ailenin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve AFAD’ın 22 gündür aradığı Acar’ın bugün cansız bedenine ulaşıldı. Köye, 3 kilometre uzaklıkta Çamlıdere mevkisinde bulunan Neşet Acar’ın cenazesi, otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.