Kayıp başvurusunda bulunmuştu: Üç kızı cinsel istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadığı kadının kayıp kızı F.T.B ile yanlarında yaşayan B.D'nin bulunması için televizyon programına çıkan Selahattin Yalnız'ın, 2'si engelli 3 kızı yıllarca cinsel istismara maruz bıraktığı ortaya çıktı. Programa gelen anne Fitnat Ertekin ile Selahattin Yalnız, gözaltına alındı. İki şahıs tutuklanma talebiyle adliyeye sevk edildi.

Muğla’nın Ortaca ilçesinde, birlikte yaşadıkları 3 kızı yıllarca sistematik şekilde cinsel istismara maruz bıraktığı canlı yayında ortaya çıkan Selahattin Yalnız, gözaltına alındı.

Selahattin Yalnız, birlikte yaşadığı Fitnat Ertekin ile 2 gün önce televizyon programına katılmış, Fitnat Ertekin’in kızı F.T.B (24) ile evlerinde kalan ve zihinsel engell olduğu belirtilen B.D'nin (18) kendisine uyku ilacı verip, parasını alarak kaçtıklarını iddia etmişti.

​Olayla ilgili başlatılan araştırmalar neticesinde evden kaçmak zorunda bırakılan F.T.B. ile B.D'nin, Selahattin Yalnız tarafından yıllarca cinsel istismara maruz bırakıldıkları ortaya çıktı.

Selahattin Yalnız’ın evden kaçan 2 kızın yanı sıra, yanlarında yaşayan ve B.D'nin kardeşi olan zihinsel engelli G.D'yi de yıllarca cinsel istismara maruz bıraktığı ifade edildi. Ayrıca Selahattin Yalnız’ın evde yaşayan Fitnat Ertekin, F.T.B, B.D. ile G.D'ye şiddette bulunduğu da öğrenildi. Öte yandan, yıllarca sistematik istismara uğrayan F.T.B ile B.D, Yalnız'ın kendilerine ellerinde görüntülerin bulunduğunu ifade ederek 18 Mayıs'ta İstanbul Başakşehir İlçe Emniyet müdürlüğü Aile İçi Büro Amirliği'ne müracaat ettiklerini kaydetti.

Selahattin Yalnız ise iddiaları reddederek, videoların gerçek olduğunu ancak o sırada kendisine uyku ilacı verdiklerini ve bilincinin yerinde olmadığını ileri sürdü. Programda konuşan anne Fitnat Ertekin ise, önce iddiaları kabul etti ancak daha sonra çelişkili ifadelerde bulunarak kızını suçlamaya çalıştı.

ANNE ERTEKİN İLE YALNIZ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Selahattin Yalnız’ın yaşadığı eve gelerek, Yalnız ile birlikte Fitnat Ertekin'i gözaltına aldı.

Olayın duyulması üzerine gün içinde çok sayıda yurttaş Ortaca Emniyet Müdürlüğü önüne akın etti. Selahattin Yalnız, emniyete getirildiği sırada bazı yurttaşlar tarafından linç edilmek istenirken, sloganlarla yaşanan olaya tepki gösterildi.

Yaklaşık 6 saat süren ifade işlemlerinin ardından, Selahattin Yalnız ile Fitnat Ertekin, tutuklanma istemiyle Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi.

Zanlıların emniyetten çıkışı sırasında kalabalık grup saldırmak istedi ancak polis ekipleri engel oldu. Her iki zanlı da geniş güvenlik önlemleri altında Ortaca Adliyesi’ne sevk edildi.