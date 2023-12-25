Kayıp çiftin cansız bedenleri ırmağa devrilen araçta bulundu

Ordu'da bir süredir kendilerinden haber alınamayan Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cansız bedenleri ırmağa devrilen araçta bulundu.

Aranan kayıp çiftin cansız bedenleri bulundu.

Alınan bilgiye göre, Ünye ilçesinden Kumru ilçesindeki bir cenazeye gitmek için 61 AR 844 plakalı otomobilleriyle yola çıkan Alaattin (57) ve Nuray Bükü (56) çiftinden haber alamayan yakınları durumu polis ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İhbar üzere çalışma başlatan ekipler aracın Kumru ilçesine bağlı Pösküden mevkisinde Elekçi Irmağı'na devrildiğini belirledi.

Ekiplerce iş makinesi yardımıyla sudan çıkarılan otomobilde Alaattin ve Nuray Bükü çiftinin cansız bedenleri bulundu.

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