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Kayıp çobanın cansız bedeni bulundu

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde kayıp olarak aranan çobanın cansız bedeni bulundu.

Güncel
  • 14.03.2025 23:28
  • Giriş: 14.03.2025 23:28
  • Güncelleme: 14.03.2025 23:30
Kaynak: İHA
Kayıp çobanın cansız bedeni bulundu

Kayseri'de kayıp çobanın cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Çubuklu Mahallesi’nde sürüsünü otlatmaya çıkaran çoban Dursun Ş.’nin sürüsünün geri dönmesi ve kendisinin dönmemesi üzerine ekiplere haber verildi. Olay yerine kolluk kuvvetleri, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin arama çalışmaları sonucunda dağ yamacında çoban Dursun Ş.’nin cansız bedenine ulaşıldı. 
Dursun Ş.’nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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