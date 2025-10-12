Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi

10 Ekim akşamından beri haber alınamayan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darp edilip gaspetildiği ortaya çıktı.

Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu belirtildi. Üzerinde kimlik ya da belge bulunmayan Tosun’un, bilinci kapalı halde hastaneye getirildiği ancak kaydı olmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Beyin kanaması geçiren ve bilinci kapalı olan Tosun, yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

TOSUN İÇİN HASTANE ÖNÜNE ÇAĞRI

Bergama’dan Kazdağları’na, Samandağ’dan Akbelen’e kadar birçok direnişi belgeselleştiren Hakan Tosun için tedavi gördüğü Çam Sakura Devlet Hastanesi Acil bölümü önüne bugün saat 14:00'e dayanışma çağrısı yapıldı.