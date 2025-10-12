Kayıp gazeteci Hakan Tosun’un yoğun bakımda olduğu öğrenildi: Ailesinden açıklama

10 Ekim akşamından beri haber alınamayan gazeteci ve aktivist Hakan Tosun'un yoğun bakımda olduğu öğrenildi.

Ailesiyle en son 10 Ekim akşamı İstanbul’da evine dönerken iletişim kuran Tosun’un, Esenyurt’ta yaşayan ailesinin yanına giderken yolda darp edilip gaspetildiği ortaya çıktı.

Tosun’un kafasına aldığı darbe sonucu yol kenarında baygın halde bulunduğu belirtildi. Üzerinde kimlik ya da belge bulunmayan Tosun’un, bilinci kapalı halde hastaneye getirildiği ancak kaydı olmadığı için ailesine ulaşılamadığı belirtildi.

Beyin kanaması geçiren ve bilinci kapalı olan Tosun, yoğun bakım ünitesinde tutuluyor.

TOSUN İÇİN HASTANE ÖNÜNE ÇAĞRI YAPILMIŞTI

Bergama’dan Kazdağları’na, Samandağ’dan Akbelen’e kadar birçok direnişi belgeselleştiren Hakan Tosun için tedavi gördüğü Çam Sakura Devlet Hastanesi Acil bölümü önüne bugün saat 14:00'e dayanışma çağrısı yapıldı.

Tosun'un arkadaşları hastane önüne desteğe gitti. Tosun'un annesinin verdiği bilgiye göre kafadan fazla darbe yediği için çoklu beyin kanaması geçirdiği tespit edildi. Tosun'un şu anlık ameliyat edilemediği ve sürecin beklendiği kaydedildi.

AİLEDEN AÇIKLAMA

Tosun’un ailesi, Tosun’un yoğun bakımda tutulduğu Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi önünde basın açıklaması yaptı.

Aile, saldırı sonrası beyin kanaması geçiren Tosun’un durumu hakkında bilgi alamadıklarını belirterek, olayın aydınlatılmasını talep etti. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Abim Hakan Tosun, annesine gitmek üzere evine dönüyordu. Toplu taşımayı kullanırken kayboldu. Biz aradık, kayıp başvurusunda bulunduk. Saatlerce hiçbir hastanede olduğuna dair bilgiye ulaşamadık. Sabah saat 04.00’te Çam Sakura Hastanesi’nde olduğunu öğrendik. Ancak karşımızda polis yoktu, kimse bize bilgi vermedi. Hakan Tosun’un hastanede olduğuna dair bilgi, bizim kayıp başvurumuzdan sekiz saat sonra geldi. Hakan’ın parmak izi alınmadan, acil yoğun bakımda kimliği belirlenmeden bekletilmesi kabul edilemez. Olayın yaşandığı anda neden kimlik tespiti yapılmadı?"

"OLAY DERHAL AYDINLATILSIN"

Doktorlardan alınan bilgiye göre Tosun’un ensesinden ciddi bir darbe aldığı öğrenildi. Aile, saldırının kasıtlı olabileceğine dair şüphelerini dile getirdi: